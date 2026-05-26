Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 26 мая 2026Мир

Вашингтон пригрозил открыть проливы вопреки позиции Ирана

Госсекретарь США Рубио: Проливы будут открыты так или иначе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Проливы на Ближнем Востоке будут открыты любой ценой. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения американскими военными ударов по иранским объектам, передает Reuters.

«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе» — подчеркнул глава американской дипломатии. Он добавил, что согласование деталей возможной сделки с Тегераном может растянуться еще на несколько дней.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Как заявил представитель командования, действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

Среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины, указали в командовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok