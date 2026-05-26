Вашингтон пригрозил открыть проливы вопреки позиции Ирана

Госсекретарь США Рубио: Проливы будут открыты так или иначе

Проливы на Ближнем Востоке будут открыты любой ценой. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения американскими военными ударов по иранским объектам, передает Reuters.

«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе» — подчеркнул глава американской дипломатии. Он добавил, что согласование деталей возможной сделки с Тегераном может растянуться еще на несколько дней.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Как заявил представитель командования, действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

Среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины, указали в командовании.