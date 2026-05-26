Россиянам рассказали о риске встречи с опасным хищником в поездке по Японии

Российским туристам рассказали о риске встречи с опасным хищником — медведем — в поездке по Японии. Об этом их предупредил представитель японской туристической компании Сергей Обращев в беседе с РИА Новости.

Так, россиянам порекомендовали воздержаться от посещения гор, в особенности в одиночку. Чаще всего сообщают о случаях нападения медведей именно тех, кто отправился в горы один, подчеркнул Обращев. «Японцы советуют в этом случае вешать на рюкзаки колокольчики для отпугивания медведей, но я считаю, что важнее не сходить с туристической тропы, подниматься в горы днем, когда светло, и быть вместе с другими туристами», — добавил эксперт.

Известно, что с начала мая в Японии зафиксировали несколько случаев расправы хищников над людьми. Если раньше это происходило в северных районах острова Хонсю, то во второй половине мая медведь напал на россиянина на западе Токио. Позже в том же районе нашли бездыханным человека, который не выжил при встрече с животным.

