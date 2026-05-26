Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:05, 26 мая 2026Из жизни

Сотрудник зоопарка расправился с женой и сжег ее в крематории для животных

В Японии смотритель зоопарка убил жену и сжег ее в крематории для животных
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности расправы сотрудника зоопарка из Японии над женой. Об этом пишет Japan Today.

Поиски 31-летней Юи Судзуки из города Асахикава, префектура Хоккайдо, начались после того, как 23 апреля в полицию обратились ее родственники. Они сказали, что не могли связаться с Юи с 31 марта. Муж японки, 33-летний смотритель городского зоопарка Тацуя Судзуки, не смог объяснить, куда делась его супруга, и также называл «странные причины», по которым якобы не мог с ней связаться.

Однако вскоре мужчина признался, что расправился с женой. По словам Тацуи, женщина постоянно чего-то требовала от него, и он больше не мог выносить это. Во время одного из скандалов, он накинул ей на шею веревку и удушил. Затем он отвез останки в зоопарк и сжег в крематории для животных. В печи сотрудники полиции нашли кости Юи.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, мужчина расправился с возлюбленной и устроил лесной пожар, чтобы избавиться от останков. Считается, что американец приревновал жену к другому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Российская певица в ультракороткой юбке пришла на премьеру фильма

    Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

    Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

    Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

    Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

    Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

    Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

    Кадыров прорекламировал энергетик и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok