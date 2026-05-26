Сотрудник зоопарка расправился с женой и сжег ее в крематории для животных

В Японии смотритель зоопарка убил жену и сжег ее в крематории для животных

Стали известны подробности расправы сотрудника зоопарка из Японии над женой. Об этом пишет Japan Today.

Поиски 31-летней Юи Судзуки из города Асахикава, префектура Хоккайдо, начались после того, как 23 апреля в полицию обратились ее родственники. Они сказали, что не могли связаться с Юи с 31 марта. Муж японки, 33-летний смотритель городского зоопарка Тацуя Судзуки, не смог объяснить, куда делась его супруга, и также называл «странные причины», по которым якобы не мог с ней связаться.

Однако вскоре мужчина признался, что расправился с женой. По словам Тацуи, женщина постоянно чего-то требовала от него, и он больше не мог выносить это. Во время одного из скандалов, он накинул ей на шею веревку и удушил. Затем он отвез останки в зоопарк и сжег в крематории для животных. В печи сотрудники полиции нашли кости Юи.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, мужчина расправился с возлюбленной и устроил лесной пожар, чтобы избавиться от останков. Считается, что американец приревновал жену к другому.