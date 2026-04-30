18:13, 30 апреля 2026

Сотрудник зоопарка бросил останки жены в печь для утилизации мертвых животных

Юлия Юткина
Кадр: ANNnewsCH / YouTube 

В Японии сотрудник зоопарка Asahiyama признался в незаконном уничтожении останков жены. Об этом пишет Daily Mail.

Поиски пропавшей женщины начались с заявления ее подруги. Она сообщила о ее исчезновении в конце марта 2026 года. Полиция спрашивала о женщине у мужа, однако тот не мог объяснить ее пропажу и называл странные причины, по которым не мог с ней связаться.

Только 23 апреля мужчина признался, что бросил останки жены в печь для сжигания мертвых животных. Кроме того, выяснилось, что незадолго до пропажи женщины сотрудник зоопарка сказал ей: «Я сожгу тебя дотла, чтобы от тебя ничего не осталось». Пока полиции не известны обстоятельства смерти женщины.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, мужчина расправился с возлюбленной и устроил лесной пожар, чтобы избавиться от останков. Его предполагаемый мотив — ревность.

