Из жизни
14:55, 18 августа 2025

Ревнивец решил избавиться от останков возлюбленной и устроил катастрофический лесной пожар

Юлия Юткина
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В штате Калифорния, США, мужчина расправился с возлюбленной и устроил лесной пожар, чтобы избавиться от останков. Как пишет Daily Mail, его приговорили к пожизненному заключению.

33-летний преступник Виктор Серритено познакомился с будущей жертвой в интернете. В августе 2020 года 22-летняя Присцилла Кастро приехала к нему в гости. Последний раз живой ее видели 16 августа. В начале сентября обугленные останки женщины нашли в заповеднике Putah Creek Wildlife Area. Кастро удалось опознать благодаря кулону.

В ходе расследования выяснилось, что с женщиной расправился Серритено. Чтобы скрыть следы преступления, он решил сжечь тело Кастро в лесу. Это привело к лесному пожару, ставшему одним из самых катастрофических пожаров в истории округа Солано. Мужчина так и не признался, почему совершил преступление. Его предполагаемый мотив — ревность.

Огонь, разожженный Серритено, слился с пожарами, которые начались в калифорнийских лесах из-за молний. Они погубили шесть человек, разрушили полторы тысячи строений и уничтожили 363 тысячи акров винодельческий угодий. Эти пожары получили название LNU Lightning Complex fires.

Ранее сообщалось, что в США миллионера из штата Калифорния обвинили в расправе над женой. По версии следствия, мужчина забил супругу сковородкой в ее кабинете, а затем сжег.

