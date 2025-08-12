Миллионер забил жену сковородкой и сжег

Daily Mail: В США миллионер Лай убил жену сковородкой из-за недвижимости

В США миллионера из штата Калифорния обвинили в расправе над женой. Об этом пишет Daily Mail.

6 января известного врача Айрин Гау-Лай из Лос-Анджелеса обнаружили сгоревшей в кабинете ее дома в роскошном пригороде Сан-Марино. А августе стало известно, что в расправе над женщиной обвинили ее мужа, 63-летнего Юна Лая. По версии следствия, мужчина забил супругу сковородкой в ее кабинете, а затем сжег ее.

Айрин и Юн были женаты 22 года, разошлись, однако брак не расторгли. Супруги владел большим количеством элитной недвижимости, которая стала причиной постоянных конфликтов. В 2024 году Айрин в очередной раз подала иск о расторжении добрачного договора о владении имуществом, заключенного с Юном, так как обнаружила несколько новых зданий, которые он не добавил в договор. Также женщина подала на развод.

Айрин утверждала в переписке с братом, что Юн умолял ее восстановить отношения. В сентябре 2024-го добрачный договор был расторгнут, а женщину признали совладелицей всей недвижимости. Юн выехал из дома, где жила Айрин и два их 16-летних сына, но регулярно отвозил их на бейсбольные тренировки.

Рано утром 6 января мужчина в очередной раз заехал за сыновьями. Как выяснило следствие, пока он находился в доме, камеры наблюдения кто-то выключил. Затем Юн увез детей на тренировку. Через некоторое время к дому подъехала машина, очень похожая на машину мужчины, а позже там начался пожар. Сгоревшие останки Айрин обнаружили в ее кабинете. Потом выяснилось, что женщину жестоко избили двумя стальными бейсбольными битами и сковородкой.

Соседка рассказала, что Юн находился внутри дома перед началом пожара, а ей сказал, что сыновей на тренировку повезла жена. Мужчину официально обвинили в расправе над супругой. Он внес за себя залог в 2,25 миллиона долларов (178,6 миллиона рублей) и теперь заявляет, что с нетерпением ждет суда, чтобы опровергнуть выдвинутые против него ложные обвинения.

