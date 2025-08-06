Буйвол растоптал охотившегося на него миллионера

Крупный буйвол растоптал миллионера из США, который намеревался его убить

Несчастный случай на охоте стоил жизни 52-летнему американскому миллионеру Эшеру Уоткинсу. Об этом сообщает издание People.

Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил почти 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей) за поездку в южноафриканскую провинцию Лимпопо. Вместе с ним в Африку приехали мать, отчим и брат. Пока миллионер выслеживал добычу, они отдыхали на турбазе.

Уоткинс намеревался подстрелить крупного буйвола, весящего около 1,3 тонны. Тот заметил человека, бросился на него со скоростью 55 километров в час и растоптал. Спасти миллионера не удалось.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгер, ЮАР, слон насмерть затоптал браконьера. Останки нашли на следующий день недалеко от Крокодилового моста.