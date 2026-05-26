Стало известно об активном наступлении и взятии армией России села в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Запселье в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
По словам источника канала, населенный пункт полностью зачищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что армия России активно наступает в Сумской области.
Ранее ВСУ провели переброску полка охраны особо важных объектов. Его переместили к линии боевого соприкосновения в Сумской области.
Также стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины. Отмечалось, что это происходит на стыке Сумской и Черниговской областей.