12:01, 26 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об активном наступлении и взятии армией России села в Сумской области

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Запселье в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам источника канала, населенный пункт полностью зачищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что армия России активно наступает в Сумской области.

Ранее ВСУ провели переброску полка охраны особо важных объектов. Его переместили к линии боевого соприкосновения в Сумской области.

Также стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины. Отмечалось, что это происходит на стыке Сумской и Черниговской областей.

