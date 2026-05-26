Новости спорта
13:01, 26 мая 2026Спорт

Усик назвал желаемого соперника

Боксер Усик заявил, что хотел бы подраться с немцем Кабайелом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик назвал желаемого соперника. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что хотел бы подраться с немцем Агитом Кабайелом и назвал его невероятным боксером. «Мы с командой и организаторами все обсудим, поговорим, как будем двигаться дальше», — подчеркнул Усик.

Ранее бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что Кабайел сможет уничтожить Усика. По его мнению, украинцу не удастся ничего противопоставить технике соперника.

24 мая Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верхувена в 11-м раунде. Позднее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком.

