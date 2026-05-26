Полковник Матвийчук: Следующей целью «Орешника» может стать офис Зеленского

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поражать тяжелые фортификационные сооружения и подземные коммуникации, напомнил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что среди потенциальных целей в Киеве могут быть оборонные заводы, заглубленные командные пункты и правительственные здания.

По словам полковника, «Орешник» предназначен для поражения промышленных объектов и заглубленных сооружений. В случае с украинской столицей речь может идти о нескольких ключевых точках.

«Если говорить о Киеве, я думаю, это завод "Арсенал", завод "Артем", завод "Кристалл", возможно, заглубленный командный пункт бывшего Киевского военного округа, здание Верховного Совета Украины и, возможно, офис [президента Украины Владимира] Зеленского», — перечислил Матвийчук.

Кроме того, по периметру Киева и Киевской области располагаются другие важные объекты инфраструктуры, уточнил он. Среди них специалист выделил заглубленный командный пункт управления разведки, военные аэродромы в Василькове и Белой Церкви, а также аэропорты Борисполь и Жуляны.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили интенсивность ударов. Это связано с новой тактикой российского Министерства иностранных дел (МИД). По словам Сладкова, предупреждение МИД РФ об ударах по Киеву привело к снижению числа запускаемых по территории России беспилотных летательных аппаратов.