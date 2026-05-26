Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 26 мая 2026РоссияЭксклюзив

Названы новые потенциальные цели «Орешника» на Украине

Полковник Матвийчук: Следующей целью «Орешника» может стать офис Зеленского
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поражать тяжелые фортификационные сооружения и подземные коммуникации, напомнил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что среди потенциальных целей в Киеве могут быть оборонные заводы, заглубленные командные пункты и правительственные здания.

По словам полковника, «Орешник» предназначен для поражения промышленных объектов и заглубленных сооружений. В случае с украинской столицей речь может идти о нескольких ключевых точках.

«Если говорить о Киеве, я думаю, это завод "Арсенал", завод "Артем", завод "Кристалл", возможно, заглубленный командный пункт бывшего Киевского военного округа, здание Верховного Совета Украины и, возможно, офис [президента Украины Владимира] Зеленского», — перечислил Матвийчук.

Кроме того, по периметру Киева и Киевской области располагаются другие важные объекты инфраструктуры, уточнил он. Среди них специалист выделил заглубленный командный пункт управления разведки, военные аэродромы в Василькове и Белой Церкви, а также аэропорты Борисполь и Жуляны.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили интенсивность ударов. Это связано с новой тактикой российского Министерства иностранных дел (МИД). По словам Сладкова, предупреждение МИД РФ об ударах по Киеву привело к снижению числа запускаемых по территории России беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Названо лучшее время приема пищи для улучшения сна

    Известный украинский блогер назвал европейские города филиалами ада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok