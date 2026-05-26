12:57, 26 мая 2026Россия

Бывший главврач российской больницы ушел на СВО после тяжелого ранения брата на фронте

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Хизри Ильясова во Вконтакте

Бывший главврач больницы в Архангельской области Хизри Ильясов ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где стал начальником добровольческого медицинского отряда. Об этом пишет 29.RU.

«Все мы солдаты своей страны. Нас для этого готовили, и находиться в стороне я не мог: как только представилась возможность — поехал. Я убыл туда, где на данный момент стране нужны мужчины и врачи. Для меня честь быть в едином строю с теми, кто защищает Родину. Это осознанное решение и мой долг перед Родиной», — обозначил Ильясов.

По словам военнослужащего, в 2024 году его родной брат, будучи офицером, получил тяжелое ранение.

Ранее сообщалось, что оставшаяся с младенцем на руках россиянка ушла на СВО после слов мужа и стала военным медиком. Она рассказала, что не дождалась окончания декрета, и после звонка супруга с короткой фразой: «Никому не верь, мы живы», она приняла решение уйти на фронт.

