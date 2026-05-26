В Раде заявили о странности в подготовке городов к обороне

Нардеп Бужанский задался вопросом о неподготовленности городов Украины к обороне

Подготовка украинских городов к обороне происходит на фоне новостей о якобы продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ). На эту странность обратил внимание нардеп Верховной Рады Максим Бужанский в Telegram.

«Возникает вопрос, почему, в таком случае, эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже, и начали готовить сейчас?» — заявил он.

Ранее к «круговой обороне» начали готовить Одессу, Волынь и населенные пункты вокруг столицы Украины.

25 мая Министерство иностранных дел (МИД) России анонсировалудары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве сообщили, что российские войска приступают к последовательному нанесению системных ударов по украинской столице.