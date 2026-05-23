Населенные пункты около Киева начнут готовить к круговой обороне

Данчин заявил о подготовке населенных пунктов около Киева к обороне

Власти получили задачу готовить населенные пункты около Киева к круговой обороне. Об этом заявил глава Вышгородской районной государственной администрации (РГА) Алексей Данчин, чьи слова приводит Telegram-канал INSIDER UA.

«Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой обороне», — пояснил чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Российский лидер также выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.