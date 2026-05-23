Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

Фицо обвинил ЕС в лицемерии в вопросе отказа от энергоресурсов из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз (ЕС) в лицемерии в вопросе отказа от энергоресурсов из России. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства.

«Самое смешное то, что нас критикуют за то, что мы хотим покупать нефть и газ, а в 2025 году импорт сжиженного газа из России в Западную Европу резко вырос. Это и есть лицемерие», — отметил политик.

По его словам, решение отказаться от энергоресурсов из России является идеологическим.

Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС, однако выступает против ее членства в НАТО.