Из жизни
13:50, 23 мая 2026

Стало известно о трудностях в деле бывшего британского принца

Telegraph: У полиции возникли сложности в деле против бывшего принца Эндрю
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Steve Parsons / AP

У полиции возникли сложности с доказательствами в деле против бывшего британского принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Полиция начала собирать доказательства преступлений сексуального характера с его стороны и призвала всех жертв дать показания.

«Публичные обращения, как правило, становятся тактикой, когда у вас нет доказательств, или есть что-то, но не для предъявления обвинения», — отметил бывший высокопоставленный британский офицер.

По словам другого источника издания, правоохранительные органы уже знают о существовании важных для расследования сведений об Эндрю, но они «не могут до них добраться».

Ранее в Великобритании полиция начала масштабное расследование в отношении бывшего принца. Следствие, которое изначально касалось разглашения государственной тайны и передаче секретных документов скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, было расширено, и теперь полиция проверяет несколько эпизодов сексуального насилия и коррупции.

