В Польше отреагировали на сокращение военного присутствия США в стране

Politico: В Польше назвали сокращение военного присутствия США предательством

Правительство Польши восприняло решение США уменьшить военное присутствие в стране как предательство и нарушение обязательств, это известие вызвало у чиновников разочарование и беспокойство. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на телеграмму посольства США в Варшаве.

«Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе», — говорится в публикации.

По данным издания, польские политики расценили отмену отправки американских военных как невыполнение обязательств со стороны США. Уточняется, что в Польше решение США вызвало разочарование и серьезную тревогу, а когда президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Варшаву 5 тысяч военнослужащих, эти чувства усилились.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в телефонном разговоре отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску войск в Польшу. В ходе беседы Трамп спросил Хегсета, почему была отменена отправка войск в Польшу. После этого он объяснил Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше.