Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выросло

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли», — говорится в сообщении.

Помимо этого, известно, что под завалами находятся девять человек. Каких-либо других подробностей об их состоянии на данный момент нет.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.