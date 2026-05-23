Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 23 мая 2026Бывший СССР

Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выросло

Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выросло до 12
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли», — говорится в сообщении.

Помимо этого, известно, что под завалами находятся девять человек. Каких-либо других подробностей об их состоянии на данный момент нет.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Украина ввела новые санкции против России

    В России заявили о потере разума у президента одной европейской страны

    Сын Трампа тайно женился

    В европейском туалете с красивым видом почувствовали опасность шпионажа

    Россиянам посоветовали способ снизить риск диабета за три месяца

    В России назвали геноцидом и неофашизмом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    В соседней с Россией стране появились истребители нового поколения из США

    Стало известно об ударе по штабу СБУ в момент тайного совещания

    Стало известно количество находящихся под завалами колледжа в Старобельске человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok