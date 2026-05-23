13:34, 23 мая 2026

Россиянин поругался с соседом по коммуналке и забил его кувалдой

В Петербурге задержали подозреваемого в расправе над соседом кувалдой
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над соседом по коммунальной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, 22 мая в квартире на улице Руднева нашли бездыханное тело 66-летнего мужчины со следами физической расправы. По предварительной информации, причиной ЧП стала ссора с соседом по квартире, который, вооружившись кувалдой, нанес сопернику несколько ударов по голове. В результате пострадавший получил ранения, не совместимые с жизнью.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Воронежской области сообщалось, что пенсионер из-за семейных конфликтов забил жену молотком, а после рассказал о случившемся дочери.

