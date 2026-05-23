13:51, 23 мая 2026Спорт

Билан обратился к сыну Плющенко после совместного номера

Дима Билан заявил, что всегда будет поддерживать Александра Плющенко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Певец Дима Билан в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фигуристу Александру Плющенко, с которым у них был совместный номер на премии РУ.ТВ.

Исполнитель поддержал спортсмена и отметил, что тот не испугался. «А это уже говорит о характере, воспитании и настоящем спортивном стержне. Саша, я всегда рядом, всегда поддержу и всегда буду гордиться твоей смелостью, трудолюбием и тем, каким человеком ты растешь», — заявил Билан.

Выступление состоялось 22 мая. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший повторил номер отца, с которым тот выступал на Евровидении-2008. В соцсетях раскритиковали 13-летнего спортсмена.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан. Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление.

