Сын Плющенко повторил номер отца с Димой Биланом и попал под критику

Сын Плющенко Александр повторил номер отца с Димой Биланом и попал под критику

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр повторил номер отца с Димой Биланом и попал под критику. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

13-летний фигурист выступил вместе с Биланом на премии РУ.ТВ. Певец исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший повторил номер отца, с которым тот выступал на Евровидении-2008.

В комментариях публика прохладно встретила прокат сына двукратного олимпийского чемпиона. Его номер назвали «танцем одинокого пельменя в кастрюле», а самого Плющенко-младшего окрестили «деревянным мальчиком».

Ранее стало известно, что в ближайшее время Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.