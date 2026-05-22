Сын Плющенко повторил номер отца с Димой Биланом и попал под критику

19:31, 22 мая 2026Спорт

Сын Плющенко Александр повторил номер отца с Димой Биланом и попал под критику
Владислав Уткин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр повторил номер отца с Димой Биланом и попал под критику. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

13-летний фигурист выступил вместе с Биланом на премии РУ.ТВ. Певец исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший повторил номер отца, с которым тот выступал на Евровидении-2008.

В комментариях публика прохладно встретила прокат сына двукратного олимпийского чемпиона. Его номер назвали «танцем одинокого пельменя в кастрюле», а самого Плющенко-младшего окрестили «деревянным мальчиком».

Ранее стало известно, что в ближайшее время Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.

