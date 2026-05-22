Назван самый популярный бренд смартфонов

20:16, 22 мая 2026

CR: Apple впервые стала лидером рынка смартфонов в мире в первом квартале года
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бренд Apple впервые стал самым популярным среди торговых марок смартфонов в первом квартале года. Об этом говорится в исследовании рынка от агентства Counterpoint Research (CR).

За первые три месяца 2026-го корпорация Apple заняла 21 процент рынка поставок смартфонов в мире — это лидерский показатель. На второе место поставили Samsung, доля которой составила чуть меньше 21 процента. За ними расположились китайские гиганты Xiaomi, Oppo и Vivo — 12, 10 и 7 процентов соответственно.

Успех американской корпорации и производителя iPhone назвали рекордным для нее самой. Apple никогда в истории наблюдений не лидировала на глобальном рынке смартфонов в первой четверти года. В годовом исчислении компания показала рост 9 процентов, хотя в общем рынок снизился на 3 процента. Для сравнения, поставки Xiaomi упали на 19 процентов, Oppo — на 4 процента, Vivo — на 2 процента.

Причинами лидерства Apple аналитики CR назвали хорошие продажи линейки iPhone 17, рациональное и активное управление цепочкой поставок, а также улучшение продаж смартфонов в Китае.

В начале мая специалисты Counterpoint Research назвали iPhone 17 самым продаваемым смартфоном в мире. Кроме него, в топ-3 по продажам попали iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.

