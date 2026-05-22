Ассоциация банков России выбрала президента

Президентом Ассоциации банков России (АБР) избрали Дениса Липаева, который в течение года временно исполнял обязанности ее главы. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принял VIII Съезд АБР. Липаев, который до прихода в Ассоциацию занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях, а также несколько лет работал в системе Банка России, пообещал приложить все усилия для того, чтобы мнение АБР было независимым, объективным и учитывало интересы всех ее участников.

В свою очередь председатель Совета Ассоциации, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал нового президента занимать активную позицию не только по защите интересов членов АБР, но и в вопросах продвижения наработок и идей, предлагаемых банковским сообществом.

Прошлой весной стало известно, что у Ассоциации банков России второй год подряд появится новый руководитель. Сменивший Георгия Лунтовского Анатолий Козлачков покинул пост в конце мая. Липаев, который с августа 2024 года был вице-президентом АБР, стал после его ухода врио президента.