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19:34, 29 мая 2025Экономика

Ассоциация банков России второй год подряд сменит президента

Президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков покинет пост 30 мая
Дмитрий Воронин
Анатолий Козлачков

Анатолий Козлачков. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ассоциация банков России (АБР) второй год подряд сменит президента — занявший пост в апреле 2024-го Анатолий Козлачков покинет его 30 мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединения сообщает «Интерфакс».

Временно исполняющим обязанности главы АБР стал вице-президент Денис Липаев, а Козлачков займется другими проектами в сфере финансов и права. Решения о таких изменениях в Ассоциации, в которую входят более 220 российских банков, включая системно значимые, приняли на проходящем сейчас съезде.

Также отмечается, что председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков вновь избран председателем совета АБР сроком на пять лет.

Козлачков, занявший пост после ухода из жизни Георгия Лунтовского, который был президентом АБР с 2017 года, курировал до этого правовое направление работы Ассоциации. Липаев работал на руководящих позициях в коммерческих банках и консалтинговых организациях. С 2018-го по декабрь 2022 года занимал пост заместителя гендиректора АО «РТ-Финанс» (госкорпорация «Ростех»).

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