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16:37, 11 апреля 2024Экономика

Избран новый глава Ассоциации банков России

Вице-президент Ассоциации банков России Козлачков стал главой организации
Анатолий Козлачков

Анатолий Козлачков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков был избран главой организации. Об этом со ссылкой на итоги 6-го съезда АБР сообщает ТАСС.

Участники голосования поддержали кандидатуру Козлачкова единогласно. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что вице-президент был рекомендован к назначению на новую должность.

С 2017 года должность президента АБР занимал Георгий Лунтовский, который до этого почти 20 лет работал в Банке России. Он скончался 10 марта 2024 года в возрасте 73 лет.

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Козлачков на позиции вице-президента ассоциации курировал правовое направление, в 1994-2000 годах он также работал в Центробанке. «Имея богатый опыт в различных отраслях права, в последние годы Анатолий Козлачков специализируется прежде всего в области банковского права и смежных с ним отраслей», — отмечается на сайт АБР.

Ранее в ходе съезда Ассоциации банков России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повысить популярность вкладов на долгий срок (так называемых длинных вкладов), чтобы граждане активнее выбирали их. По ее словам, Минфин и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагали освободить такие вложения от налога, и в целом регулятор поддерживает эту инициативу.

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