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14:34, 11 апреля 2024Экономика

Набиуллина призвала повысить популярность вкладов на долгий срок

Председатель ЦБ Набиуллина поддержала освобождение длинных вкладов от налогов
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Необходимо повышать популярность вкладов на долгий срок (так называемых длинных вкладов), чтобы граждане активнее выбирали их. К этому на съезде Ассоциации банков России призвала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, Минфин и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагали освободить такие вложения от налога, и в целом регулятор поддерживает эту инициативу. Набиуллина предупредила, что важно следить за отсутствием перекосов в мотивационных мерах для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что если налог на долгосрочные вклады отменят, то спрос россиян на подобные услуги будет расти в среднем на два-три процента в год.

Пока же длинные депозиты непопулярны у россиян. Причиной такой ситуации остается низкая процентная ставка и невозможность ее пересмотреть без потери процентного дохода. В то же время правительство заинтересовано в таких вложениях, чтобы иметь возможность свободнее распоряжаться накоплениями граждан.

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      Платон Щукин
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