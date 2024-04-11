Набиуллина призвала повысить популярность вкладов на долгий срок

Председатель ЦБ Набиуллина поддержала освобождение длинных вкладов от налогов

Необходимо повышать популярность вкладов на долгий срок (так называемых длинных вкладов), чтобы граждане активнее выбирали их. К этому на съезде Ассоциации банков России призвала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, Минфин и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагали освободить такие вложения от налога, и в целом регулятор поддерживает эту инициативу. Набиуллина предупредила, что важно следить за отсутствием перекосов в мотивационных мерах для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что если налог на долгосрочные вклады отменят, то спрос россиян на подобные услуги будет расти в среднем на два-три процента в год.

Пока же длинные депозиты непопулярны у россиян. Причиной такой ситуации остается низкая процентная ставка и невозможность ее пересмотреть без потери процентного дохода. В то же время правительство заинтересовано в таких вложениях, чтобы иметь возможность свободнее распоряжаться накоплениями граждан.