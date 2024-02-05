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11:25, 5 февраля 2024Экономика

В России задумали отменить налог на доход с долгосрочных вкладов

Сенатор Журавлев выступил за отмену налога на доход по вкладам от трех лет

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев выступил за отмену налога на доход по вкладам сроком действия от трех лет, указав на правильность такого шага в том числе на фоне отсутствия решения по введению безотзывных депозитов. Об инициативе сенатора пишут «Известия».

Сейчас доля долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме невысока. За последние пять лет она не превышала 6 процентов, а на конец ноября 2023 года опустилась до 2,5 процента, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Происходит это, потому что на фоне высокой ключевой ставки финорганизации предлагают лучшие условия по вкладам на три или шесть месяцев.

В то же время для экономики важны «длинные деньги», поэтому в поддержку идеи так или иначе выступают в Минфине страны, а также в крупных банках. По задумке министерства, изложенной в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики» осенью 2023 года, предлагается при долголетних депозитах учитывать необлагаемый минимум за каждый год, а не за один, что приведет к снижению сбора, объяснил журналистам директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Эксперты отмечают, что для кредитных организаций доля долгосрочных вкладов важна, поскольку снижает процентные риски при резких изменениях на рынке, а объем привлечения таких средств помогает в том числе и реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт.

Ранее стало известно, что большинству российских вкладчиков пока не придется платить налог с прибыли, так как их доход не превысит необлагаемую сумму. В соответствии с размером ключевой ставки такой доход в 2023 году составит 160 тысяч рублей.

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      Дмитрий Воронин
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