В России задумали отменить налог на доход с долгосрочных вкладов

Сенатор Журавлев выступил за отмену налога на доход по вкладам от трех лет

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев выступил за отмену налога на доход по вкладам сроком действия от трех лет, указав на правильность такого шага в том числе на фоне отсутствия решения по введению безотзывных депозитов. Об инициативе сенатора пишут «Известия».

Сейчас доля долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме невысока. За последние пять лет она не превышала 6 процентов, а на конец ноября 2023 года опустилась до 2,5 процента, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Происходит это, потому что на фоне высокой ключевой ставки финорганизации предлагают лучшие условия по вкладам на три или шесть месяцев.

В то же время для экономики важны «длинные деньги», поэтому в поддержку идеи так или иначе выступают в Минфине страны, а также в крупных банках. По задумке министерства, изложенной в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики» осенью 2023 года, предлагается при долголетних депозитах учитывать необлагаемый минимум за каждый год, а не за один, что приведет к снижению сбора, объяснил журналистам директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Эксперты отмечают, что для кредитных организаций доля долгосрочных вкладов важна, поскольку снижает процентные риски при резких изменениях на рынке, а объем привлечения таких средств помогает в том числе и реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт.

Ранее стало известно, что большинству российских вкладчиков пока не придется платить налог с прибыли, так как их доход не превысит необлагаемую сумму. В соответствии с размером ключевой ставки такой доход в 2023 году составит 160 тысяч рублей.