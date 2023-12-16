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11:46, 16 декабря 2023Экономика

В России уточнили не попадающую под новый налог по вкладам сумму

Юрист Гусятников: большинству россиян не придется платить налог по вкладам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большинству россиян не придется платить налог с прибыли по вкладам за 2023 год, так как их доход не превысит необлагаемой суммы. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает агентство «Прайм».

Закон о налоге на вклады начал действовать с 1 января 2021 года, но, учитывая экономические события, до 2023 года был объявлен мораторий. Налог, уточнил юрист, рассчитывается исходя из максимального размера ключевой ставки за календарный год. «В соответствии с этим будет определена сумма, необлагаемая налогом, и та, которая подлежит уплате», — объяснил Гусятников.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается следующим образом: миллион рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки в текущем году. В 2023 году она составила 16 процентов, соответственно с дохода по кладам до 160 тысяч рублей налог платить не нужно.

«Учитывая, что в 2023 году ставка менялась несколько раз, а на начало года она составляла вообще 7,5 процента, и многие делали долгосрочные вклады именно на таких условиях, то по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого числа граждан», — объяснил юрист.

Ранее в Счетной палате (СП) не поддержали законопроект об освобождении россиян от налога на доходы по вкладам. В СП считают, что продление моратория на уплату подобного налога может привести к росту дефицита федерального бюджета.

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