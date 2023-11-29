В Счетной палате оценили инициативу освобождения россиян от одного вида налогов

«Известия»: Счетная палата не поддержала продление моратория на налог по вкладам

В Счетной палате (СП) не поддержали законопроект фракции ЛДПР об освобождении россиян от налога на доходы по вкладам. В ведомстве выступили против инициативы продлить мораторий на этот вид налогов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заключение СП.

При расчете налога учитывается сумма дохода по всем вкладам и счетам, превышающая умноженное на миллион максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. В настоящее время ставка составляет 15 процентов. Это означает, что налог будет уплачен только в случае, если доход со всех вкладов и депозитов превысит 150 тысяч рублей. В Счетной палате сочли, что продление моратория на уплату подобного налога может привести к росту дефицита федерального бюджета и, как следствие, — к снижению «финансового обеспечения» социальных расходов государства.

«В условиях снижения доходов федерального бюджета необходимо воздерживаться от принятия решений, приводящих к дальнейшему увеличению дефицита бюджета», — заключили в ведомстве.

Налог на процентный доход по депозитам свыше миллиона рублей президент России Владимир Путин предложил ввести еще в 2020 году. Первым расчетным периодом должен был стать 2021-й с выплатами налогов в 2022-м. Однако после резкого увеличение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до рекордных 20 процентов годовых правительство решило отменить сбор на два года. Однако с начала 2023 года вклады снова стали облагать налогом — уплатить с доходов по ним нужно будет 13 процентов (по стандартной ставке НДФЛ). При этом выплаты должны будут производиться в 2024-м. В правительстве запланировали получить по этому налогу 101 миллиард рублей в 2024 году, 104 миллиарда в 2025-м и 107 миллиардов в 2026-м.

Ранее газета «Известия» сообщала, что налог с процентов по вкладам затронет депозиты россиян от 1,6 миллиона рублей. Это объясняется тем, что средняя арифметическая доходность в 2023 году по итогам 11 месяцев составила 9 процентов годовых. Соответственно, чтобы получить доход в 150 рублей по такой ставке, необходимы вложения в размере 1,665 миллиона. В то же время из-за резкого роста ключевой ставки число плательщиков такого налога в стране сократится по сравнению с ожиданиями — вместе с увеличением ставки повышается и совокупная сумма вкладов, после которой они подлежат налогообложению.