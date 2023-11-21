В России снизится число плательщиков одного налога

«Известия»: налог на депозиты заплатят держатели вкладов от 1,6 миллиона рублей

По итогам 2023 года количество плательщиков налога на депозиты в России сократится по сравнению с ожиданиями, так как из-за резкого роста ключевой ставки повышается и совокупная сумма вкладов, после которой они подлежат налогообложению. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишут «Известия».

В первый раз граждане должны были заплатить такой налог по итогам 2021 и 2022 годов, но в прошлые годы власти освобождали их от этой обязанности на фоне кризисов, связанных с пандемией и западными санкциями. Теперь же правительство запланировало получить по этому налогу 101 миллиард рублей в 2024 году, 104 миллиарда в 2025-м и 107 миллиардов в 2026-м.

Минимальный размер суммы активации налога, то есть все депозиты, счета, вклады, высчитывается следующим образом: доход от него средней банковской ставки должен превышать гипотетический доход от вклада в миллиона рублей на условиях максимальной ключевой ставки по итогам года.

В настоящее время ставка составляет 15 процентов, значит, налог будет уплачен только в случае, если доход со всех вкладов и депозитов превысит 150 тысяч рублей. Средняя арифметическая доходность в 2023 году по итогу 11 месяцев составляет 9 процентов годовых, а чтобы получить доход в 150 рублей по такой ставке, нужны вложения в размере 1,665 миллиона.

Если Центробанк на заседании в декабре поднимет ключевую ставку, то минимальная сумма вкладов еще возрастет. При этом заплатить 13 процентов гражданин должен только с разницы между доходом по вкладам и минимальной суммой (со ставкой 15 процентов она составляет 150 тысяч рублей). Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что налог будет значимым для очень малого количества граждан, менее 1 процента вкладчиков.

В начале ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила не ждать скорого снижения ключевой ставки, потому что сначала необходимо достичь устойчивого снижения инфляции, а на это потребуется несколько кварталов.