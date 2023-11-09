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12:55, 9 ноября 2023Экономика

Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина пообещала высокую ключевую ставку в ближайшие кварталы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Целью Центробанка остается возврат инфляции к целевому уровню 4 процента к концу 2024 года, для этого необходимо удержание высокой ключевой ставки в течение нескольких кварталов. Об этом во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

Она не исключила, что до конца года произойдет еще одно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), хотя если данные по инфляции окажутся позитивными, то ставка сохранится на уровне 15 процентов.

По словам Набиуллиной, ожидать смягчения ДКП можно будет только после того, как снижение инфляции примет устойчивый характер. В базовом прогнозе аналитики Центробанка ожидают, что в 2025 году ставку можно будет опустить ниже 10 процентов, а в 2026-м она может дойти до нейтральных 6-7 процентов.

При этом глава регулятора подчеркнула, что даже на текущих уровнях темп роста кредитования замедлится, но должен остаться положительным, то есть оно по-прежнему будет вносить вклад в развитие экономики.

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В ходе заседания Набиуллина вновь подчеркнула, что основной проблемой российской экономики остается невысокая стоимость кредитов, а низкая производительность труда и дефицит рабочей силы. Сильнее всего проблема проявляется в машиностроении и химической промышленности.

В начале сентября Центробанк опубликовал доклад о состоянии региональной экономики, из которого следовало, что проблему с наймом персонала испытывают почти 80 процентов компаний. На нехватку сотрудников жалуются 60 процентов предприятий, чаще всего речь идет о квалифицированных специалистах.

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      Платон Щукин
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