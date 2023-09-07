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08:09, 7 сентября 2023Экономика

Центробанк назвал главную причину роста зарплат в России

Центробанк назвал дефицит рабочей силы главной причиной роста зарплат в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В первом полугодии 2023 года в России резко вырос спрос на рабочую силу. Проблему с наймом персонала испытывают почти 80 процентов компаний. Об этом говорится в докладе Центробанка (ЦБ) «Региональная экономика: комментарии ГУ».

На нехватку сотрудников пожаловались 60 процентов предприятий, причем чаще всего речь идет о квалифицированных специалистах. Cитуация названа главной причиной роста зарплат — три четверти компаний пытаются удержать или привлечь новых сотрудников за счет большего дохода.

На отдельных предприятиях оплату труда повысили на 20-27 процентов. Около 30 процентов компаний намерены дополнительно повысить расходы на зарплаты к концу года. Меньше всего с января увеличился доход работников предприятий торговли, сектора услуг, добычи полезных ископаемых и предприятий сельского хозяйства.

Загрузка рабочей силы в промышленности достигла максимума за всю историю наблюдений. Как сообщают респонденты, на рекорд повлияли государственный заказ и попытки импортозамещения, связанные уходом из страны иностранных компаний.

Одной из главных сложностей в компаниях называют несоответствие квалификации и зарплатных ожиданий соискателей. Предприятиям приходится удовлетворять запросы, так как нарастить численность рабочей силы не получается. По оценкам ЦБ, хуже всего ситуация обстоит в обрабатывающих производствах, например, в машиностроении и химической промышленности.

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При этом регулятор отмечает переток кадров между отраслями. В обрабатывающую промышленность и строительство приходят работники из сферы торговли, услуг и сельского хозяйства. Сформировать такую тенденцию позволил именно рост зарплат, обеспеченный за счет увеличения числа заказов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что опустившаяся до рекордно низких трех процентов безработица в России становится опасной для экономики и тормозит развитие. По его словам, речь идет о серьезном системном вызове, который можно попробовать решить за счет активного использования мигрантов.

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    Платон Щукин
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