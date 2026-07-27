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11:52, 27 июля 2026Мир

Зеленского обнаружили на чеке из польского магазина кальянов

Экс-премьер Польши Миллер возмутился портретом Зеленского на чеке из магазина кальянов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Портрет президента Украины Владимира Зеленского появился на чеках в магазине кальянов в польском Щецине. На это обратил внимание бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в своей публикации в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик опубликовал фотографию чека, в верхней части которого напечатан портрет Зеленского и лозунг «Слава Украине» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов).

«У бандеровцев есть свой магазин в Щецине?» — написал Миллер.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Зеленский совершил роковую ошибку, назвав подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). При этом он подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

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