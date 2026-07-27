Постсоветская страна нарастила импорт российского кофе

Economist: Поставки российского кофе в Киргизию выросли более чем в три раза

За январь-май 2026 года поставки российского кофе в Киргизию выросли более чем в три раза, если сравнивать с первыми пятью месяцами 2025 года. Об этом сообщило Economist.kg со ссылкой на Национальный статистический комитет этой постсоветской республики.

По его данным, Киргизия ввезла из России 319,9 тонны кофе на три с лишним миллиона долларов. Год назад речь шла о 94,9 тонны, или 1,08 миллиона долларов. Отмечается, что Россия сохраняет за собой статус ключевого экспортера кофе в эту республику.

Всего с начала года Киргизия купила на внешних рынках 493,8 тонны кофе на 5,53 миллиона долларов. На российский импорт пришлось 64,7 процента от общего объема поставок.

В целом совокупный российский импорт в Киргизию за январь-май достиг 1,39 миллиарда долларов. В общем объеме ввозимых в КР товаров на Россию приходится 25,8 процента.

Ранее первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что для властей его страны задачей номер один в настоящее время стало возвращение на родину граждан республики, которые стали трудовыми мигрантами.