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11:56, 27 июля 2026 (обновлено: 12:12, 27 июля 2026)Экономика

Постсоветская страна нарастила импорт российского кофе

Economist: Поставки российского кофе в Киргизию выросли более чем в три раза
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

За январь-май 2026 года поставки российского кофе в Киргизию выросли более чем в три раза, если сравнивать с первыми пятью месяцами 2025 года. Об этом сообщило Economist.kg со ссылкой на Национальный статистический комитет этой постсоветской республики.

По его данным, Киргизия ввезла из России 319,9 тонны кофе на три с лишним миллиона долларов. Год назад речь шла о 94,9 тонны, или 1,08 миллиона долларов. Отмечается, что Россия сохраняет за собой статус ключевого экспортера кофе в эту республику.

Всего с начала года Киргизия купила на внешних рынках 493,8 тонны кофе на 5,53 миллиона долларов. На российский импорт пришлось 64,7 процента от общего объема поставок.

В целом совокупный российский импорт в Киргизию за январь-май достиг 1,39 миллиарда долларов. В общем объеме ввозимых в КР товаров на Россию приходится 25,8 процента.

Ранее первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что для властей его страны задачей номер один в настоящее время стало возвращение на родину граждан республики, которые стали трудовыми мигрантами.

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