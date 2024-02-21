Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:42, 21 февраля 2024Экономика

В России оценили последствия отмены налога на долгосрочные вклады

BitRiver: отмена налога на долгосрочные вклады увеличит спрос на них на 3 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В случае отмены налога на долгосрочные вклады спрос россиян на подобные услуги будет расти в среднем на два-три процента в год. Так последствия инициативы властей оценил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит «Газета.Ru».

Длинные депозиты мало популярны у россиян из-за низкой процентной ставки и невозможности ее пересмотреть без потери процентного дохода. При этом они удовлетворяют цели правительства зафиксировать свободные деньги граждан в продуктах и услугах.

«Самым популярным пока останется вклад сроком обращения до шести месяцев со ставкой 14,5 процента годовых. Максимальный срок рублевого депозита, который сейчас предлагают российские банки, — три года. Где-то есть и более "длинные" вклады, но они не так распространены», — объяснил эксперт.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами? Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами?Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
25 июля 2022

Авторами законопроекта об освобождении от налогов банковских вкладов россиян на срок три года и более стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Для экономики страны важны «длинные деньги», поэтому в поддержку идеи выступили Минфин и крупные банки.

Для кредитных организаций важна доля долгосрочных вкладов, поскольку снижает процентные риски при резких изменениях на рынке, а объем привлечения таких средств помогает в том числе и реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Выписанный из больницы Петросян обратился к поклонникам

      Названа необходимая для замены устаревших лифтов в России сумма

      Токаев заявил об отсутствии сомнений в результате выборов в России

      У «Роснано» стало меньше долгов

      В России оценили последствия отмены налога на долгосрочные вклады

      Задержанного ФСБ россиянина за госизмену арестовали в Москве

      Проводившийся тысячу лет фестиваль голых мужчин провели в последний раз

      Ким Кардашьян обругали в сети за продажу поношенной сумки за 6,4 миллиона рублей

      Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую активность США на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше