Умер президент Ассоциации банков России

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни

Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Депутат выразил соболезнования семье Лунтовского и отметил, что он многое сделал для развития банковской системы России. О причинах смерти экономиста не сообщается.

Лунтовский с 1999 по 2005 год работал заместителем председателя Банка России, после чего был назначен первым зампредом ЦБ. В 2017 году он покинул регулятор и занял пост президента Ассоциации банков России.

Был депутатом Госдумы II созыва от фракции «Наш дом — Россия», членом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Ранее стало известно, что скончался глава лондонской ветви семьи Ротшильдов лорд Джейкоб. Банкир начал карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. Впоследствии он стал председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов.