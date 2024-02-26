Британский банкир лорд Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни

Британский финансист, глава лондонской ветви семьи Ротшильдов лорд Джейкоб скончался в возрасте 87 лет.

Банкир начал карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. Впоследствии он стал председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов — чистая стоимость его активов оценивается приблизительно в два миллиарда фунтов стерлингов.

Фото: Ray Tang / Globallookpress.com

Кроме того, он стал соучредителем J Rothschild Assurance Group (St James's Place plc с 1997 года) в начале 1990-х годов. Компания занимается консалтингом по финансовым вопросам, в 2023 году число средств, находящихся под управлением компании, достигло 168,2 миллиарда фунтов стерлингов.

В поместье Уоддесдон, управляемом фондом Ротшильдов, инвестбанкира назвали филантропом и культурным лидером, которого будет не хватать друзьям и коллегам.

Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям поместье Уоддесдон

Семья банкира сообщила, что Ротшильда похоронят в соответствии с семейными обычаями в кругу близких.

Ротшильда называли хозяином мира

Теории заговора вокруг семьи Ротшильдов неоднократно обсуждались в сети, СМИ и соцсетях. В частности, они фигурировали в одном из самых ранних интернет-бюллетеней, им был посвящен первый выпуск журнала Conspiracy Nation в 1994 году.

Кроме того, имя Ротшильда упоминалось в связи с крушением Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Был опубликован мем с банкиром, в котором говорилось: «Мы владеем вашими СМИ, нефтью и правительствами».

Фото: Ann Purkiss / AP

Филантроп и коллекционер искусства

Ротшильд был банкиром и финансистом, однако также широко был известен своей поддержкой экологических инициатив, еврейских благотворительных организаций и покровительством искусств. Он занимал разные должности, например, был председателем попечительского совета Лондонской национальной галереи. Кроме того, он позировал для многочисленных портретов, в том числе для таких художников, как Люсьен Фрейд и Дэвид Хокни.

В 2002 году был награжден королевой Елизаветой II орденом «За заслуги». Он вручается за достижения в области искусства, образования, литературы и науки.

Ротшильды — династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, которая ведет историю с конца XVIII века. Представители династии носят титул баронов и считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, а во Франции фамилия стала нарицательным обозначением богача.