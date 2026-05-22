20:19, 22 мая 2026

Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

Владислав Уткин
Фото: Vitalii Vitleo / Shutterstock / Fotodom

Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026 по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что английская сборная вылетит в 1/8 финала. Поставить на такой исход турнира для команды Томаса Тухеля можно с коэффициентом 4,35. Котировка на поражение в четвертьфинале равняется 4,50, а на вылет из 1/16 финала — 5,00.

Англия идет третьей в списке фаворитов, впереди нее — Испания и Франция. Поставить на победу англичан в турнире можно с коэффициентом 7,10.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборная Англии выступит на турнире в группе L, где сыграет с командами Хорватии, Панамы и Ганы.

Ранее букмекеры оценили шансы нападающего Криштиану Роналду выиграть ЧМ-2026 в составе сборной Португалии. Коэффициент на победу 41-летнего форварда и его команды равен 12,00.

