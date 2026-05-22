13:04, 22 мая 2026Спорт

Букмекеры оценили шансы Роналду выиграть ЧМ-2026 со сборной Португалии

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего Криштиану Роналду выиграть ЧМ-2026 со сборной Португалии. Об этом сообщает Betonmobile.

Вероятность завоевания титула португальцами оценивается коэффициентом 12.00. Большими фаворитами у букмекеров считаются команды Испании, Франции, Англии, Бразилии и Аргентины.

При этом букмекеры больше верят в вероятность прохода португальцев в полуфинал или финал турнира. Поставить на их выход в 1/2 можно за 3.40, в финал — за 6.00.

ЧМ-2026 станет для Роналду шестым в карьере. Вместе со сборной он выигрывал чемпионат Европы-2016 и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Португалии попала в группу K, где встретится с командами Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.

