Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 22 мая 2026Экономика

У крупнейшего в России производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

КУМЗ подал иск в арбитраж к структуре «Русала» на сумму 4,8 миллиарда рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) подал в Арбитражный суд Свердловской области иск к АО «Объединенная компания Русал — Торговый дом», структуре крупнейшего российского поставщика алюминия компании «Русал». Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает «Коммерсантъ».

Сумма исковых требований составляет 4,81 миллиарда рублей. Предварительное заседание намечено на 23 июня. Подробности дела не раскрываются, но в качестве третьего лица к нему привлекут Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Последнее обстоятельство отсылает к мартовским требованиям ФАС к «Русалу» изменить условия договоров с российскими покупателями. Ведомство установило, что внутренние цены на алюминий превышают его стоимость по экспортным контрактам компании.

Сначала ФАС требовала изменить условия соглашений к 30 апреля, но позднее отодвинули крайний срок на месяц, до 29 мая. Антимонопольщики объясняли, что «Русал» в вопросе ценообразования учитывал региональную премию, основанную на европейском сегменте мирового рынка, однако для России она уже утратила репрезентативность.

В 2025 году «Русал» получил чистый убыток в размере 455 миллионов долларов. Годом ранее компания отчиталась о прибыли в размере 803 миллиона долларов. Негативные результаты последнего года производитель объясняет укреплением рубля и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    Бывший главред Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали

    США отвергли «карательный характер» вывода своих войск из Европы

    Выявлен простой способ снизить риск развития диабета

    Мадьяр призвал к новому мирному договору с гарантиями для Украины

    Одна страна сообщила о желании выстроить мирные отношения с Россией

    «Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы

    У крупнейшего в России производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

    Перспективы отстранения Зеленского с должности президента оценили

    Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok