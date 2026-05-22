Из Windows призвали удалить «Пасьянс»

XDA: Удаление «Пасьянса», Teams, Copilot, OneNote из Windows ускорит работу ОС

Редактор издания XDA Казим Алви призвал пользователей Windows 11 избавляться от предустановленного программного обеспечения (ПО). Материал опубликован на сайте медиа.

По мнению Алви, Microsoft специально загружает в операционную систему (ОС) множество своих программ, чтобы удержать пользователей от выхода из своей экосистемы. Специалист заявил, что большая часть этих программ бесполезна, однако они встроены в автозагрузку и отнимают ресурсы компьютера. Чтобы ускорить систему, журналист призвал удалить приложения.

Самыми бесполезными программами Алви назвал сервисы искусственного интеллекта, которых в Windows оказалось два — Copilot и Microsoft 365 Copilot. Также он рассказал, что на месте пользователей стер бы из Windows все игры, включая легендарный «Пасьянс», Microsoft Teams, OneNote, Skype, Weather, Clipchamp, To Do, Feedback Hub и Sound Recorder.

Также автор обратил внимание, что производители компьютеров часто предустанавливают на устройства фирменные приложения. «Я не говорю, что нужно удалять все программы, но не стоит считать каждую из них полезным ПО только потому, что кто-то так считает», — заключил специалист.

В конце мая специалисты издания How-To Geek перечислили функции Windows, которые мешают работе ОС. Среди них оказалась функция поиска, «Диспетчер печати» и удаленный стол.

