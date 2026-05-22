15:36, 22 мая 2026Авто

Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

«КамАЗ» вернулся к полной рабочей неделе из-за увеличения объема заказов
Марина Аверкина
Четырехдневная рабочая неделя:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы. Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин отменил действие распоряжения, принятого в марте 2026 года, которое вводило для сотрудников режим неполной четырехдневной рабочей недели на июнь и июль. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ПАО «КамАЗ».

«Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в России впервые за длительный период на рынке среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV) сменился лидер. Первое место по итогам мартовских продаж занимают машины «КамАЗа», реализовавшие в начале весны 381 грузовик. Ранее лидировавший GAZ опустился на вторую строчку с 279 проданными автомобилями. В пятерку лучших также вошли грузовики JAC (77 единиц), Dongfeng (76) и Ural (38).

