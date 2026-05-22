В России обратились к Западу после атаки ВСУ на общежитие колледжа

Депутат ГД Колесник: Западу стоит задуматься, кого они поддерживают

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник обратился к странам Запада после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Его заявление публикует деловая газета «Взгляд».

«На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», — обозначил российский парламентарий.

Колесник также выразил мнение о необходимости наносить превентивные удары, «чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты».

Он также высказался об ответе за совершенный удар по колледжу, пояснив, что Российская армия регулярно наносит тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 40 человек.