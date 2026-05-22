Минюст расширил список иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов проект «После» и журналиста Дмитриевского

Минюст России расширил реестр иностранных агентов: в список внесли проект «После» и журналиста Станислава Дмитриевского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, проект «После» и Дмитриевский участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяли сообщения организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, отмечается, что они выступали против спецоперации на Украине и распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

В ведомстве добавили, что проект «После» также осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Помимо этого, иноагентами признали филолога Ольгу Орлову и активистку Вилюю Чойнову.

Ранее в реестр иноагентов включили блогера Дениса Казанского и журналистов Георгия Биргера и Елену Фанайлову. Также в список Минюста попали информационно-аналитический центр «Башня» и ряд других организаций.