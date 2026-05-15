Украинского блогера и российскую журналистку признали иноагентами

Минюст включил в реестр иноагентов украинского блогера Дениса Казанского

Минюст России включил в реестр иностранных агентов украинского блогера Дениса Казанского. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Д.В. Казанский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявили в Минюсте. Отмечается, что блогер среди прочего выступал в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иноагентами также были признаны поэтесса и журналистка Елена Фанайлова, журналист Георгий Биргер и социолог Сергей Ерофеев. Кроме того, в перечень иноагентов Минюст добавил информационно-аналитический центр «Башня», сообщество Reforum Space Vilnius и ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы».

Ранее сообщалось, что в реестр иностранных агентов был включен новостной ресурс Cyprus Daily News. Кроме того, иноагентами Минюст признал философа Михаила Эпштейна и ряд других лиц.