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12:11, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В ЦБ отметили рост справедливой конкуренции благодаря открытости маркетплейсов для банков

Чистюхин: Российские маркетплейсы движутся в сторону расширения партнерства с банками
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Отдельные российские маркетплейсы уже начинают движение в сторону отказа от монополии на собственные финтех-сервисы. Они запускают программы партнерства с крупными банками, рассказал в интервью «Ленте.ру» первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Все это указывает на то, что финуслуги не будут замыкаться только на аффилированных с маркетплейсами структурах, но пойдут более широко в банковский и финансовый сектор, отметил Чистюхин. Дальнейшие шаги в этом направлении, с его слов, помогут выстроить справедливую конкуренцию на онлайн-площадках.

В споре банков и маркетплейсов по поводу финансирования скидок и бонусов ЦБ поддерживает сторону добросовестной конкуренции, подчеркнул первый зампред регулятора. «Под ней мы понимаем внедрение открытой модели, которая предполагает возможность достаточно широкого доступа кредитных организаций, а в потенциале — и других финансовых участников (если речь пойдет об иных финансовых услугах) на электронную платформу», — пояснил он. Это участие будет платным для финансовых организаций, добавил Чистюхин.

Для регулятора в этом вопросе очень важна правоприменительная практика, то есть то, как такое партнерство будет осуществляться практически, заметил первый зампред Центробанка. Он указал, что представители ФАС (Федеральной антимонопольной службы) все это проанализируют и дадут оценку. «Надеюсь, она будет положительной», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ЦБ предложили допустить к скидкам на маркетплейсах все российские банки. По словам директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерины Лозгачевой, речь идет об «открытой модели» участия кредитных организаций в соответствующих программах.

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