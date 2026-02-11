Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:06, 11 февраля 2026Экономика

Спор банков и маркетплейсов о скидках предложили решить при помощи «открытой модели»

«Ведомости»: ЦБ предложил допустить к скидкам на маркетплейсах все банки РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ предложил решить спор между банками и маркетплейсами из-за скидок на товары при помощи «открытой модели» участия кредитных организаций в соответствующих программах. Как пишут «Ведомости», вариант выхода из сложившейся ситуации озвучила в Госдуме директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

Модель, о которой идет речь, предполагает создание универсальных условий, на которых банки смогут представлять свои предложения на платформах, отметила представитель регулятора. По ее словам, покупатель при реализации идеи сможет видеть на платформе единую цену товара, а рядом — всплывающее окно, при нажатии на которое будут появляться скидочные предложения различных банков, возможно, представленные в алфавитном порядке для соблюдения равенства условий.

ЦБ по-прежнему считает, что цены не должны зависеть от того, каким платежным средством платит покупатель, полагая, что критерии допуска к такому партнерству должны быть открытыми и прозрачными, подчеркнула Лозгачева.

Отмечается, что подробности проекта уже направлены на обсуждение в Минэкономразвития и профильный думский комитет, причем в ЦБ допускают решение вопроса не на уровне закона, а при помощи «мягкого регулирования», например через совместный меморандум.

Представитель Wildberries назвал предложение «более сбалансированным по сравнению с радикальными мерами вроде полного запрета скидок», отметив, что условия об открытости должны работать в обе стороны, поскольку, если прозрачность будет требоваться только от цифровых платформ, а банки «сохранят свободу выбора партнеров для допуска в свои экосистемы, это может привести к нерыночным преимуществам».

Спор из-за скидок на маркетплейсах разгорелся в конце осени 2025 года. В ЦБ сначала поддержали крупнейшие российские банки, потребовавшие ограничить финансирование скидок-бонусов на торговых интернет-площадках, но затем в его руководстве высказались в более примирительном ключе. В конце декабря вопрос также обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с представителями отечественного бизнеса, где глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила за то, чтобы найти баланс интересов заинтересованных сторон.

