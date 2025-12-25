Шохин: Путин призвал найти справедливое решение в споре маркетплейсов и банков

Президент России Владимир Путин призвал маркетплейсы и банки дружить. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует «Коммерсантъ».

Спор маркетплейсов и банков обсуждали на вчерашней встрече представителей бизнеса с президентом. В рамках беседы глава государства призвал найти справедливое решение противоречий.

В свою очередь, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила за то, чтобы найти баланс интересов и допустить банки к работе по программам лояльности на любых торговых площадках, а также не лишать маркетплейсы тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям.

В середине ноября на форуме Банка России «Фокус на клиента» маркетплейсы обвинили в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства». Главы крупных банков обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров. Онлайн-платформы обвиняют в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства».

В то же время ряд экспертов отмечает, что представители малого и среднего розничного бизнеса (МСП) в наибольшей степени пострадают от запрета на скидки на маркетплейсах, на чем продолжают настаивать крупнейшие российские банки.