В России заявили о важном последствии запрещения скидок на маркетплейсах

Аналитик Черкасова: Малый бизнес сильнее всего пострадает от запрета на скидки

Представители малого и среднего розничного бизнеса (МСП) в наибольшей степени пострадают от запрета на скидки на маркетплейсах, на чем продолжают настаивать крупнейшие российские банки. Такое мнение высказала вице-глава «Опоры России» Надия Черкасова, ее слова приводит ТАСС.

Ограничение скидок-бонусов на подобного рода онлайн-площадках аналитик назвала «экономическим бумерангом», который ударит рикошетом по розничным предпринимателям. Для последних, подчеркнула она, продвижение своих товаров на маркетплейсах является в ряде случаев единственным реальным способом развития бизнеса. «На практике это экономический бумеранг, который нанесет урон именно малому бизнесу», — констатировала Черкасова.

В случае утверждения запрещения скидок на маркетплейсах основной удар, предупредила эксперт, придется по женщинам-предпринимателям. Они в большей степени зависят от продвижения своих товаров на розничных онлайн-площадках, чем мужчины. Для представительниц слабого пола, отметила Черкасова, этот канал является единственным для выхода на широкую аудиторию. «Среди продавцов малого бизнеса женщины составляют до 54 процентов», — заключила Черкасова.

Одним из главных последствий запрещения скидок на маркетплейсах эксперты называют риски очередного разгона инфляции, которая и без того остается на высоком уровне. Рост цен в онлайн-рознице при таком раскладе может составить порядка 35 процентов, пояснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Другим следствием ограничительной меры, отмечала основательница Wildberries Татьяна Ким, станет ухудшение конкурентной среды. Несмотря на это, руководство Центробанка в данном споре поддержало крупнейшие российские финорганизации и заявило о недопустимости установки разных цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты.