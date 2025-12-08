Российские маркетплейсы попросили ограничить

«Ъ»: Торговые сети в РФ просят ограничить финансовую активность маркетплейсов

Крупные российские торговые сети объединились с банками и попросили правительство ограничить финансовую активность маркетплейсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину подготовили руководители «Детского мира», «М.Видео», DNS и других ритейлеров. Они просят запретить интернет-площадкам финансировать скидки за счет повышения комиссий для продавцов. Скидки должны оставаться обычным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов, заявил глава «М.Видео» Феликс Либ.

Помимо ограничения деятельности маркетплейсов, торговые сети добиваются отмены льготного порога в 200 евро для ввоза товаров физлицами. Действующие нормы создают неравные условия для отечественных производителей, жалуются продавцы.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявляла, что растущее давление на маркетплейсы обусловлено стремлением банков снизить собственные затраты на кешбэк и бонусы, а также сохранить комиссионные доходы. Руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предупредил, что такие меры ведут к росту цен на товары на 35 процентов.