Россиянам спрогнозировали резкое подорожание товаров на маркетплейсах

Аналитик Остапкович: Товары в онлайне подорожают на 35 % из-за отмены скидок

Товары на маркетплейсах подорожают в среднем на 35 процентов в случае отмены скидок в онлайн-рознице при оплате определенным способом. Такой прогноз дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его слова приводит газета « Известия».

На ограничении скидок на маркетплейсах при оплате товаров финансовыми продуктами онлайн-площадок или их банков-партнеров настаивают крупнейшие российские финорганизации. В случае удовлетворения их требований, ожидает Остапкович, цены на ряд категорий продукции на подобных онлайн-площадках устремятся вверх.

Вопросом возможного роста цен на маркетплейсах из-за отмены скидок озаботились и в Госдуме (ГД). Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов уже подготовил соответствующее обращение в кабмин, в котором призвал власти оценить последствия такого шага. Под ударом при таком раскладе, считает парламентарий, окажутся в основном малообеспеченные граждане, которые привыкли экономить при покупке повседневных товаров. «В условиях современной экономической ситуации отмена скидок будет очевидно социально чувствительной темой», — констатировал Нилов.

Ранее в ГД усомнились в справедливости инициативы банков по отмене скидок на маркетплейсах. Депутат Алексей Канаев заявил, что регулирование на подобного рода торговых площадках не должно быть выборочным. Нормы для всех участников рынка должны быть едины, пояснил он. Наиболее разумным решением в сложившихся реалиях, считает Канаев, стало бы сохранение существующих систем лояльности, которые приносят реальную пользу множеству потребителей. Схожей позиции по этому вопросу придерживаются и крупнейшие российские маркетплейсы — Ozon и Wildberries.